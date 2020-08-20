Петербуржцы нравятся себе в зеркале

Опубликованы результаты исследования развлекательной социальной сети «Фотострана», которые опросили 1 100 пользователей с целью выяснить, нравится ли жителям Петербуржцам их внешность.



Согласно результатам, 65% опрошенных не испытывают проблем с самооценкой и считают себя привлекательными. При этом 1 100 опрошенных менее уверены в своей привлекательности. Иногда им кажется, что все вокруг красивее и лучше их. Остальные опрошенные не смогли оценить себя и не дали однозначного ответа нравится им собственная внешность или нет.

Психологи советуют перестать сравнивать себя с другими людьми и помнить о том, что чужая красота не делает нас хуже, ведь каждый человек прекрасен по-своему.