Реставрация Биржи обойдется Петербургу в 1,6 миллиардов рублей

Городская Главгосэкспертиза в среду 19 августа одобрила смету второго этапа реставрации здания Биржи и его приспособления для современности. Проект был представлен в 2019 году, однако документы и смету утвердили только сейчас.

На сегодняшний день в ремонте остро нуждается протекающая крыша здания и фасад, по которому ползут трещины. Здание Биржи оседает неравномерно, стены цокольного этажа переувлажнены.

Эксперты планируют полностью заменить стропила портика над колоннадой и отремонтировать стропильную систему над основным зданием, воссоздать покрытия стилобата и ограждений восточной лестницы, усановить новые инженерные системы, заменить столярные заполнения, кровельное покрытие, водосточную систему, а также отреставрировать фонари и воссоздать утраченные детали декора и интерьеры 1913 года. Помимо этого, будут восстановлены вековые дверные проемы, построенные при архитекторе Тома де Томоне.

В рамках первого этапа было выполнено укрепление фундаментов здания. Стоимость второго этапа работ оценивают в 1,6 миллиардов рублей, срок реставрации составит 27 месяцев.