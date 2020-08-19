В Петербурге откроется новый ЗАГС

На сегодняшний день ничто не смогло помешать строительству нового дворца бракосочетаний в Красносельском районе. Строительство идет полным ходом, работы выполняются в соответствии срокам.

На 19 августа уже полностью завершены строительно-монтажные работы. Сейчас происходит внутренняя отделка и благоустройство прилегающей территории. Строительство учреждения началось в 2019 году, ремонтные работы планируется завершить в декабре текущего года. Смольный принял решение о создании нового ЗАГСа в связи с тем, что существующее здание не отвечает необходимым требованиям и нуждам жителей: постройка маленькая, помещения тесные.

За 2020 год в действующем ЗАГСе Красносельского района зарегистрировали 2352 рождения, 570 браков, 683 развода, 324 установления отцовства, 132 перемены имени и 11 усыновлений.