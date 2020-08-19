Губернатор посетил гимназию им. принцессы Е.М. Ольденбургской

Ремонтные работы в северном крыле гимназии № 157 имени принцессы Е.М. Ольденбургской, завершились еще в 2019 году. Сегодня, 19 августа, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе планового объезда Центрального района посетил историческое здание школы.

Директор гимназии лично отчитался о проделанных работах. В здании гимназии, которое является объектом культурного наследия, была проведена реставрация фасада, отремонтирован актовый зал, заменены окна. Губернатор дал поручение руководству гимназии устранить все недостатки и учесть требования Роспотребнадзора, чтобы 1 сентября школа полностью готова была принять учеников. Он также отметил, что эта гимназия пропитана особым петербургским, ленинградским духом. «Здесь сильный преподавательский состав, поддерживается история нашего города» — сообщил Александр Беглов.