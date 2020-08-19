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100 тонн ягод собрали фермеры Ленинградской области

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© Фото: pixabay.com

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По сравнению с прошлым годом, ягодный урожай в Ленобласти вырос на 51%.

Фермерские хозяйства Ленинградской области не могут поверить своему счастью. Несмотря на все сложности, с которым горожанам пришлось столкнуться в 2020 году, урожай ягод не подвел. Пресс-служба администрации региона сообщила, что всего на фермерских хозяйствах за сезон было собрано 98 тонн ягод: 74,7 тонн земляники, 22 тонны малины и 1,8 тонны черной смородины.

В этом году на посадку и уход за многолетними фруктовыми и ягодными насаждениями из бюджета Ленинградской области было выделено 14,6 млн рублей. Олег Малащенко, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному Ленинградской области, сообщил о запуске нового проекта по закладке 300 гектаров плодово-ягодных садов. Он надеется, что посаженные яблони также принесут через три года большой урожай.

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