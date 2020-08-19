Роддом поможет многодетным беременным петербурженкам

Петербургский родильный дом № 10 Красносельского района 19 августа сообщил о планируемом медико-социальном проекте, направленном на помощь многодетным матерям, вновь находящимся в положении.

С сентября 2020 года роженицам, у которых уже есть три и более ребенка, в роддоме № 10 будет предоставлена игровая комната, где с воспитателем можно будет оставить новорожденного. Также сотрудники роддома сообщили, что для многодетных беременных будут отведены отдельные часы приема в районной женской консультации. Для удобства и экономии времени пациенток все обследования будут проходить в один день, а некоторые специалисты смогут выезжать к матерям на дом.