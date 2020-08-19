Две рыси в центре города привлекли внимание Росприроднадзора

Росприроднадзор проводит проверку квартиры на Невском проспекте. Жильцы дома сообщили, что их соседка в обычной квартире содержит двух рысей в качестве домашних питомцев. Женщина ежедневно выводит их на прогулку.

Жильцы недовольны неприятным запахом в подъезде, шумом, который рыси, как ночные животные, создают в темное время суток, а также боятся, что крупные хищники могут причинить им вред. Они планируют обращение в суд.

Инспекторы не выявили нарушения санитарных норм, но отметили неприятный запах в помещении и бытовое загрязнение стен.

Хозяйка рысей должна будет предоставить документы, которые подтвердят законность содержания диких животных дома.