В России празднуют День рождения тельняшки

19 августа 1874 года императором Александром II была официально узаконена такая часть военно-морского обмундирования, как тельняшка. Сине-белая расцветка тельняшки повторяла цвета Андреевского флага. Количество и цвет полос были строго реламентированы.

Тельняшка имеет долгую историю. Раньше одежду в полоску носили голландские и английские моряки - считалась, что она отпугнет нечистую силу, и упавшего за борт моряка нечисть посчитает уже мертвым, потому что полосы на рубахе напоминали скелет.

Сегодня полосатая тельняшка - больше, чем часть военной формы. Она прочно вошла современную культуру, регулярно мелькает на модных показах, в фильмах и на улицах городов.