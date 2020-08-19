Петербуржцы могут лишиться стекла на балконах

Управляющие компании Санкт-Петербурга требуют от петербуржцев демонтировать балконы и лоджии, остекленнные без согласования с соответствующими инстанциями. Под угрозой остаться без стеклопакетов могут оказаться сотни тысяч горожан.

Проблема была освещена депутатом Законодательного собрания Петербурга Алексеем Ковалевым на примере одного из домов Приморского района. Ранее управляющая компания «ЖСК-4 Приморского района» потребовала от собственников жилья в доме на улице Долгоозерной демонтировать самовольно остекленные балконы.

Ранее в Петербурге была принята "балконная амнистия", запретившая штрафовать жителей за остекление балконов, проведенное до 11 января 2020 года. Однако абсолютное большинство остеклений на балконах и лоджиях остается не согласованным с властями. Управляющие компании требуют, чтобы граждане самостоятельно производили демонтаж, работы по которому оцениваются в несколько сотен тысяч рублей для собственника.