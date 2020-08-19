Петербург стал первым в стране по росту киберпреступности

В статистике МВД, опубликованной по итогам семи прошедших месяцев 2020 года, Санкт-Петербург установил рекорд среди регионов с наибольшими темпами прироста зарегистрированных преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с тем же периодом прошлого года, число подобных преступлений увеличилось почти в 13 раз.

Данный тренд характерен не только для Петербурга, но и для всей России. В целом по стране рост числа киберпреступлений в январе-июле 2020 года возрос на 94% по сравнению с январем-июлем 2019.

Киберпреступники активизировались на фоне самоизоляции. Зачастую мошенники представляются сотрудниками банка и обманом выводят средства со счетов горожан.

Однако все не так плохо: раскрываемость подобных преступлений в Петербурге также растет.По росту предварительно расследованных киберпреступлений Северная столица занимает первое место.