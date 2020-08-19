В Петербурге девушки резко собрались замуж

После снятия многих ограничений, которые были введены из-за распространения Covid-19, в Северной столице заметно вырос спрос на товары для свадьбы.

По сравнению с предыдущей неделей, в первую неделю августа спрос на свадебные платья в Петербурге увеличился на 58%. Кроме этого, спрос увеличился также и на наряды для вечеринок.

Подобные данные зафиксированы и в Ленобласти, а также в Москве, Подмосковье и Пермском крае.

До отмены ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, многим петербуржцам пришлось отложить свадьбу, либо праздновать без родных и друзей. В итоге каждая третья свадьба обошлась новобрачным до100 тысяч рублей.