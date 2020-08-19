Квартирный вопрос не решен для 70 тысяч коммуналок

Около 70 тысяч коммунальных квартир в Санкт-Петербурге на сегодняшний день остаются нерасселенными. При этом жильцы 50 тысяч коммуналок уже расселены. Председатель Жилищного комитета Виктор Борщев отмечает, что комитет готовит предложения по изменениям в программу для того, чтобы расселение происходило быстрее.

В рамках программы по расселению коммунальных квартир в этом году социальные вплаты были предоставлены 770 петербургским семьям. Получившие деньги петербуржцы могут или купить на них новое жилье, или выкупить остальные комнаты в коммунальном жилье у соседей. На реализацию программы направили 970 миллионов рублей.