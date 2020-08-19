Эксперт рассказал, как ускорить работу смартфона

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко объяснил, как приложения влияют на работу смартфона. Приложения, которыми не пользуются, но при этом занимающие много места, могут существенно замедлить устройство. Такие приложения лучше заменять на менее ресурсоемкие. Особое внимание на это нужно обратить владельцам недорогих устройств с операционной системой Android Go, а также владельцам старых моделей.

Можно воспользоваться облегченными версиями приложений – такими, как Facebook lite и Google Maps Go. Также стоит отключить графические эффекты в интерфейсе, а также удостовериться, что в хранилище памяти достаточно свободного места.