Развестись в один клик: в Петербурге появилась возможность развестись онлайн

В Колпинском районе Санкт-Петербурга мировые судьи начали использовать новую систему при рассмотрении дел. Современная система позволяет идентифицировать личность и даёт возможность работать в онлайн режиме.

Особой популярностью среди горожан пользуются бракоразводные дела, отмечает объединенная пресс-служба судов Петербурга. С помощью новой системы уже смогли развестись около 4 тысяч пар в Северной столице.

Онлайн ресурс, с помощью которого судья может назначить заседание в удаленном формате, называется «Судебный портал». Также этот ресурс помогает обмениваться файлами, причём как с телефона или планшета, так и с компьютера. Это могут быть заявления, личные документы и прочее.