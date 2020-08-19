16% петербуржцев признались, что подвергались сексуальным домогательствам на работе

Опрос провели среди 8 447 соискателей из разных регионов России, включая Санкт-Петербург.

По результатам исследования, 84% опрошенных петербуржцев никогда не сталкивались с харрасментом. Еще 10% респондентам пришлось выслушивать неприличные высказывания в свой адрес, а 7% опрошенных упомянули о нежелательных прикосновениях и 2% - о требованиях излишней сексуальности со стороны коллег или руководства.

Примечательно, что 85% руководителей и представителей компаний сообщили, что санкций к виновным в домогательствах не применяют. При этом самые распространенные меры – это выговор (6%) и увольнение (4%). Уголовные дела возбуждают лишь в 1% случаев харрасмента на работе, а в крупных компаниях численностью свыше 3 000 сотрудников – лишь в 6%.

Самой главной проблемой является то, что в 84% российских компаний нет процедур предотвращения харрасмента на работе ровно, как и регламента расследования таких случаев. Только 6% работодателей отметили, что запрет на домогательства прописан в политике компании, 5% проводят регулярное обучение сотрудников корпоративной этике, а 3% представителей бизнеса ввели регламент сообщения о случаях домогательств, в том числе анонимных.