У Ефремова не инсульт

Итак, на данный момент известно, что актёр перенес транзиторные ишемические атаки. Их отличие от инсульта в функциональном состоянии, которое появляется при сильном спазме сосудов. Подобное состояние также называется микроинсультом, при нём функции организма могут полностью восстанавливаться уже через сутки. Врач-невролог Александр Евдокимов сообщает Пятому каналу, что если организм не восстанавливается, то это уже «органическая патология».

Известно, что Пресненским судом Москвы назначено очередное заседание по делу Ефремова на среду, 19 августа.

Напомним, что Михаил Ефремов, вероятно, стал виновником ДТП 8 июня в центре столицы, в результате которого погиб Сергей Захаров, находящийся за рулём фургона Lada Largus. Сейчас Ефремов всё ещё находится под домашним арестом.