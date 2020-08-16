В Петербурге растет спрос на каршеринг

В воскресенье, 16 августа, Ульяна Смольская, пресс-секретарь каршеринговой компании «Делимобиль», сообщила о росте спроса на услугу в Петербурге. Эксперт отметила, что на сегодняшний день динамика бронирования каршеринга бьет все возможные рекорды. Спрос вырос на 50%.



С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге было закрыто 5 каршеринговых компаний, так что из восьми теперь осталось лишь три действующих компании. По словам Ульяны Смольской каршеринговый сервис выполняет ряд очень важных социально-экономических функций в городской инфраструктуре. Так, например, один автомобиль каршеринга заменяет 5-8 личных автомобилей, которыми горожане пользуются нерегулярно.