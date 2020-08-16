Петербургские офисы пустуют

Эксперты проанализировали рынок аренды помещений и выяснили, что в июне 2020 свободных помещений в Санкт-Петербурге оказалось на 48% больше, чем в прошлом году. По данным специалистов консалтинговой компании Knight Frank площадь вакантных помещений составила 233, 4 тысячи квадратных метров.

Согласно исследованиям, на протяжении первого полугодия в Петербурге бизнесмены арендовали на 23% меньше помещений, а современные офисы класса А в новых деловых центрах стали менее востребованными на 30%. «Сейчас наметилась миграция из бизнес-центров класса А в объекты класса В, компании сокращают свои площади, всё чаще встречается субаренда», — рассказали аналитики. По их мнению, к концу года ставки аренды в объектах класса А могут снизиться.

Многие петербургские компании перешли на удаленную работу в период пандемии. Прогнозируется, что дистанционный формат деятельности сохранится до конца 2020 года.

При этом к началу 2021 года дополнительно будут введены ещё 230 тыс. м2 офисной недвижимости, таким образом, доля вакантного предложения вырастет до 10%.