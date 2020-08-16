В Санкт-Петербурге выбрали лучшего водителя такси

16 августа завершился региональный этап всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2020». В рамках конкурса у таксистов Северной столицы проверяли мастерство вождения, знание ПДД, основ устройства автомобиля, основ обеспечения безопасных условий при перевозке пассажиров и багажа, истории региона, а также оказания первой помощи при ДТП и законодательства о такси. На практике водители демонстрировали скоростное маневрирование и умение устанавливать детское кресло в салоне. Также одним из заданий было проехать дистанцию, не пролив ни капли воды из граненого стакана, установленного на крышу автомобиля.

Победителем по Санкт-Петербургу был избран Олег Махматов, набравший за испытания 90 баллов, а по Ленинградской области — Алексей Стебо с рекордными 99 баллами. Оба водителя получили денежный приз и возможность представить Санкт-Петербург и Ленобласть на финале конкурса в Сочи на трассе «Сочи-Автодром» Гран-При Формулы 1 России. Другие финалисты регионального этапа получили денежные сертификаты и призы от организаторов конкурса.