Умер актер Николай Губенко

16 августа в Москве в возрасте 78 лет после продолжительной болезни скончался народный артист РФСФР, российский и советский деятель культуры, депутат Мосгордумы Николай Губенко.

Николай Николаевич Губенко родился в 1941 году в Одессе. Окончил ВГИК, работал в Театре на Таганке. Был последним министром культуры СССР с 1989 по 1991 год. Был актером, сценаристом, режиссером, озвучивал мультфильмы.

17 августа ему могло бы исполниться 79 лет. О смерти актера сообщил в социальных сетях спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, отметив, что мир покинул выдающийся актер, патриот и государственный деятель. Соболезнования в связи с кончиной Николая Губенко выразил мэр Москвы Сергей Собянин.