Петербургский спасатель покорил Эльбрус

Вячеслав Макухин, руководитель спасательного отряда из города Санкт-Петербург, завершил восхождение на вершину горы Эльбрус и установил там флаг МЧС.

Известно, что восхождение спасатель начал в пятницу, 7 августа. Вячеслав отмечает, что ему понадобилось несколько дней для привыкания к смене давления.

Телеканал «Санкт-Петербург» пишет, что спасатель рассказывал о сложностях путешествия. Например, во время восхождения нужно было преодолеть дожди, снегопад и даже град, однако непогода не помешала ему добраться до вершины и установить там флаг МЧС. Примечателен повод для этого восхождения на Эльбрус: 30-летие МЧС.