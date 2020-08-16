Лето ушло, но обещало вернуться. В Петербурге и Ленобласти купальный сезон закрыт

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, сообщил, что в купальный сезон пора считать закрытым по причине понижения температуры воды до некомфортных для купания значений.

Также синоптик добавил, что купальный сезон подошел к концу и в других областях: Новгородской, Псковской, Ярославской, Ивановской областях, а также сезон закончен и в Москве. Дело в том, что у водоемов в этих регионах больше нет условий для прогревания воды, но всё же Роман заверил, что закаленные люди дальше смогут купаться. Однако детям и пожилым людям рисковать со здоровьем уже не стоит.