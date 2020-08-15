Секс-куклы не заинтересовали культурных петербуржцев

Легальный бордель, или, точнее, «Досуговый центр для взрослых» Dolls Hotel, где посетителям предлагались латексные секс-куклы, продержался чуть меньше года. Сегодня стало известно о его закрытии, произошедшем два месяца назад.

Петербургский Dolls Hotel открылся в Северной столице в июне 2019 года. Владельцы анонсировали услуги секс-куклы Amina, умеющей выполнять массаж с одновременным всасыванием и имеющей возможность надстроек «под себя». Однако Amina и еще 10 кукол так и не заинтересовали аудиторию, в связи с чем досуговый центр закрылся в пандемию.

Что станет с «работницами центра» в дальнейшем, неизвестно.