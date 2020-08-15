В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» замечены массовые сбои. Об этом сообщается согласно данным портала Downdetector.

Вечером субботы 15 августа о проблемах с социальной сетью сообщили большинство пользователей. 73 процента испытывают трудности с сайтом, 23 процента не могут отправить личные сообщения, а еще три столкнулись с трудностями на входе в свой аккаунт. Проблемы с доступом появились у жителей большинства крупных городов. Помимо Санкт-Петербурга, это Москва, Нижний Новгород, Смоленск, Челябинск, Брянск, Пермь, Уфа и многие другие.

Пресс-служба социальной сети пока что не комментирует сбои.