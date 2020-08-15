Адвокат Ефремова признал вину своего клиента

В распоряжении ряда СМИ оказался документ с признанием актера Михаила Ефремова своей вины в ДТП, произошедшем в июне этого года. Признание также содержит подпись Ефремова и его адвоката, Эльмана Пашаева. При этом сам Ефремов позднее отрицал свою вину, а адвокат Пашаев заявил, что его подопечный не может вспомнить, был ли он за рулем в момент дорожно-транспортного происшествия.

Заседание суда по делу Ефремова должно было состояться 11 августа, однако было перенесено в связи с ухудшившимся состоянием подсудимого. Позднее выяснилось, что подзреваемый у актера инсульт не подтвердился. Новое заседание суда назначено на 18 августа, однако Пашаев считает, что оно может быть перенесено, если состояние Ефремова не позволит ему явиться.