В Петербурге проходят акция солидарности с белорусами и хабаровчанами

В субботу 15 августа жители Северной столицы вышли на акцию «Кормим голубей», призванную выразить поддержку протестующим в Белоруссии и Хабаровске. Акция проходит в центре города не Невском проспекте возле Гостиного Двора.

Петербуржцы собираются в центре приблизительно с 14 часов дня. По оценками СМИ, в мероприятии приняло участие до 100 человек.

Мероприятие «Кормим голубей» проводится в Санкт-Петербурге уже в третий раз. Участники акции кормят птиц и пишут письма поддержки. Акция не является согласованной с городскими властями. Тем не менее, представители правоохранительных органов не препятствуют ее проведению.