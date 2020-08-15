Умер режиссер и сценарист Борис Гершт

Коллеги сообщили о смерти известного театрального и телевизионного режиссера, сценариста и телеведущего, Заслуженного работника культуры России Бориса Иосифовича Гершта. Власти Санкт-Петербурга выразили свои соболезнования, отметив, что петербургская культура понесла тяжелую утрату.

Борис Иосифович Гершт родился в Ростове-на-Дону в 1937 году, вскоре его семья переехала в Ленинград. Окончил ЛГИТМиК, работал на телевидении с конца шесидесятых годов. Принимал участие в создании около двух тысяч передач, тридцати спектаклей и телефильмов. Многое из его творчества посвящено Санкт-Петербургу — так, он являлся соавтором песни "Дождь на Неве", которую исполнял Эдуард Хиль.





