Благодаря дочери пресс-секретаря Президента России, Дмитрия Пескова, стали доступны общественности фотографии останков Адольфа Гитлера и его супруги Евы Браун, которые хранятся в секретных архивах ФСБ.

Елизавета Пескова попросила своего друга историка Пьера Малиновского показать останки народу. Историк согласился с целью развеять слухи, оспаривающие факт смерти Адольфа Гитлера в 1945 году.

Пьер Малиновский сделал запрос в ФСБ и ему дали доступ к архиву, показав те самые останки. После чего Елизавета Пескова решила опубликовать в Instagram фотографии того, что осталось от Адольфа Гитлера и его жены Евы Браун.

Напомним, что 30 апреля 1945 года Гитлер и его супруга покончили жизнь самоубийством.