В Санкт-Петербурге разработают пятилетнюю программу профилактики бездомности

Вице-губернатор Олег Эргашев сообщает, что к этой программе привлечены социально ориентированные некоммерческие организации. Также он говорит, что в центре всех решений, планов и программ должен быть человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации.

“Необходимо заниматься процессом социализации бездомных, содействовать трудоустройству и нормализации их жизни. В противном случае мы не сможем решить эту социально важную задачу”, — заявил он.

В целом в рамках проекта по профилактике бездомности в Петербурге запланировано расширить срочные социальные услуги для бездомных и организовать объекты обогрева и питания, а также запланирована помощь в восстановлении документов, удостоверяющих личность.

На данный момент в Петербурге работают 13 отделений ночного пребывания, на обслуживании которых находятся 258 бездомных, а первичная медицинская помощь для бездомных осуществляется в здравпункте больницы имени Боткина.