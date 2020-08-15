Александр Беглов лично проверил ход ремонтных работ в школе №263

Глава города, Александр Беглов лично посетил школу №263 и обсудил ход ремонтных работ. Школа построена 1936 году и с тех пор полноценного ремонта в ней не делали. Губернатор отмечает, что заниматься реконструкцией школ в центральных районах весьма непросто, ведь в современных школах принято строить большой бассейн и спортзал, а в центре у школ недостаточно места. Однако глава города нашел и позитивные моменты в подобных школах. Он подметил, что в них инфраструктуры нет, но есть учебный дух и сильные учителя.

На данный момент известно, что учеников перевели в три другие школы, а ремонт планируется завершить в 2021 году. Необходимые средства на ремонт выделены: в мае 2020 года был заключен госконтракт стоимостью 186 млн рублей. Столь большая сумма обусловлена тем, что в школе в замене нуждаются межэтажные перекрытия, фасад школы, спортивный зал, система вентиляции и инженерные сети.