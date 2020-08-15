Санкт-Петербург готов ввести бесплатное питание в начальной школе

Президент России Владимир Путин подписал закон об обеспечении учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием. Закон приняли в Госдуме 18 февраля и одобрили в Совете Федерации 26 февраля. Согласно этому закону школьники с 1-го по 4-й класс будут получать бесплатное горячее питание не реже 1 раза в день. Также отмечается, что в меню будет входить не только горячее блюдо, но и горячий напиток.



Губернатор Санкт-Петербурга, Александр Беглов сообщил, что город к этому уже практически готов и все необходимое сейчас закупается.



В ходе губернаторского объезда Адмиралтейского района глава города заверил, что с 1 сентября Петербург сможет порадовать наших первоклашек и учеников начальной школы.