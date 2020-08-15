Скрытая камера: найти и обойти

Не так давно в примерочной петербургского магазина Uniqlo покупательница обнаружила скрытую видеокамеру. Женщина написала об этом в официальный аккаунт бренда в социальных сетях. В компании сообщение прочитали, но не ответили.

По закону в России запрещено использование камер, «закамуфлированных под бытовые предметы». Директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов рассказал, в каких местах чаще всего устанавливают скрытые видеокамеры в домах, отелях и офисах.

По словам специалиста, для того, чтобы выявить наличие в помещении скрытых камер видеонаблюдения, необходимо разделить его площадь на квадраты и внимательно осмотреть каждый сектор. Особенное внимание следует уделить повторяющимся предметам и зонам, которые подходят для записи разговоров — возле диванов и кресел, у кровати, напротив входа в ванную и туалет или гардеробную.

В отелях и офисах имеет смысл осмотреть системы пожаротушения или оповещатели, которые должны быть идентичны. Также необходимо изучить плитки потолка. Павел рассказал, как можно проверить зеркало: для этого необходимо прислонить к стеклу палец и посмотреть, есть ли зазор в полсантиметра между пальцем и его отражением. «Если этого нет — не исключено, что зеркало установлено для наблюдений», — заключил специалист.