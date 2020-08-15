Старинный особняк в Петербурге отдадут молодым семьям

В субботу 15 августа Александр Беглов побывал в Адмиралтейском районе и посетил доходный дом Целибеева, который власти города реконструируют в рамках программы «Молодежи — доступное жилье». Губернатор оценил промежуточные результаты реставрации и рассказал о планах по омоложению населения центра Петербурга. «Я считаю, молодежь должна жить в центре», — сказал Беглов и уточнил, что здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура: и детские сады, и школы.

Здание Целибеева — памятник культурного наследия регионального значения. В 1904 году в нем открылись Петербургские женские политехнические курсы, а до начала ремонтных работ внутри располагалось 30 коммунальных квартир, возникших в советские годы. После капитального ремонта и перепланировки квартиры общей площадью 5,1 тысяч квадратных метров жилье получат 88 молодых семей. Губернатор рассказал, что предварительно молодые семьи уже подобраны и что сдача проекта планируется в декабре 2020 года. Стоимость заключенного в 2018 году госконтракта составила более 440 млн рублей.

Планируется, что по программе «Молодежи — доступное жилье» Санкт-Петербург в 2021 году сдаст 5 домов, а в 2022 — 15.