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Старинный особняк в Петербурге отдадут молодым семьям

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© Фото: Телеграм-канал «Пул 78»

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Губернатор Санкт-Петербурга посетил доходный дом Целибеева, который находится на городской реконструкции

В субботу 15 августа Александр Беглов побывал в Адмиралтейском районе и посетил доходный дом Целибеева, который власти города реконструируют в рамках программы «Молодежи — доступное жилье». Губернатор оценил промежуточные результаты реставрации и рассказал о планах по омоложению населения центра Петербурга. «Я считаю, молодежь должна жить в центре», — сказал Беглов и уточнил, что здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура: и детские сады, и школы.

Здание Целибеева — памятник культурного наследия регионального значения. В 1904 году в нем открылись Петербургские женские политехнические курсы, а до начала ремонтных работ внутри располагалось 30 коммунальных квартир, возникших в советские годы. После капитального ремонта и перепланировки квартиры общей площадью 5,1 тысяч квадратных метров жилье получат 88 молодых семей. Губернатор рассказал, что предварительно молодые семьи уже подобраны и что сдача проекта планируется в декабре 2020 года. Стоимость заключенного в 2018 году госконтракта составила более 440 млн рублей.

Планируется, что по программе «Молодежи — доступное жилье» Санкт-Петербург в 2021 году сдаст 5 домов, а в 2022 — 15.

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