Где поставить Wi-Fi-роутер: мнение эксперта

Станислав Косарев, директор Института информационных технологий университета «Синергия» посоветовал не размещать Wi-Fi-роутер у спального места. Специалист уточнил, что по данным множества научных исследований Wi-Fi-волн, их вред для человеческого организма не подтвержден. Однако, электромагнитное излучение никто не ставит под сомнение.

«Излучение идет от любого электрического устройства, которым мы пользуемся» — подтвердил Станислав, однако отметил, что, тем не менее, никто не боится электрических чайников.

Тем, кто переживает за свое здоровье, эксперт посоветовал перенести роутер в коридор и выключать его на ночь.