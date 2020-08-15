Когда детей могут изъять из семьи, рассказали в Минпросвещения

Денис Грибов, заместитель министра просвещения РФ, заявил, что изъятие ребенка из семьи — крайняя мера, которую принимают только в случае реальной угрозы жизни и здоровью ребенка. Спикер отметил, что все случаи изъятия должны разрешаться с максимальным учетом интересов детей, а органы опеки и попечительства должны сотрудничать с населением и общественными организациями.

Также замглавы Минпросвещения развеял существующие стереотипы и объяснил, что некачественно сделанный ремонт не является основанием изъятия ребенка. И что даже если есть реальные основания, «нужно все всегда детально взвешивать, анализировать, получать неопровержимые подтверждения», — сказал Денис Грибов.