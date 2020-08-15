Сергей Харлашкин остается в «Метрострое»

В начале августа было приостановлено строительства Красносельско-Калининской («коричневой») линии метро Петербурга. Ростехнадзор, проводивший внеплановую проверку, обнаружил нарушения в проведении работ и ввел мораторий на три месяца. Представители компании «Метрострой» пообещали устранить недочеты за пару недель.

Акционеры «Метростроя» планировали обсудить кандидатуру генерального директора, которым сейчас является экс-глава КРТИ Сергей Харлашкин, на собрании 21 августа.

Однако, планы изменились. И уже 14 августа совет директоров компании провел голосование. Четверо из них поддержали увольнение, а еще двое участников совета воздержались: представитель ГУП «Метрополитен» на данный момент находится в отпуске, а предшественник Харлашкина — Николай Александров — под домашним арестом. В голосование вмешались трое представителей правительства Петербурга, тоже имеющие право голоса, и письменно подтвердили, что выступают против снятия кандидатуры Харлашкина.

Акционеры намерены планируют обратиться в суд, поскольку считают, что порядок проведения голосования был нарушен.