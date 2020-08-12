«Мой район» заблокирован Роскомнадзором

Роскомнадзор заблокировал доступ к петербургскому онлайн-изданию «Мой Район». Ведомство разместило информацию о блокировке на своем сайте.

Доступа нет ко всему сайту издания, однако сам Роскомнадзор отчитался о блокировке одной из страниц интернет-газеты. Решение о блокировке было принято 16 апреля 2020 года в связи с нарушением статьи 15.1 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации». Согласно данной статье, информационный ресурс может быть заблокирован в связи с публикацией порнографии, информации о наркотических веществах, суициде и в других случаях нарушения информационного законодательства. Неизвестно, в связи с чем статья была заблокирована.

Главный редактор издания, Сергей Ковальченко, в соцсетях заявил, что не был предупрежден о блокировке, а поводом стал материал о мужчине, прыгнувшем под поезд в метро на станции «Ладожская», относящийся к 2013 году.