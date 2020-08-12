ПФР напомнил об условиях для прибавки к пенсии

Пенсионный фонд России напомнил, что пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, получают право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В сообщении на сайте ПФР говорится, что с 1 января 2020 года данная выплата прошла индексацию и составляет 5686,25 рублей.

При этом для получения прибавки заявления в ПФР подавать не надо, поскольку она назначается автоматически по достижении пенсионером возраста 80-ти лет. Прибавка будет назначена в месяц восьмидесятилетия и начнет выплачиваться со следующего месяца.

Также на сайте Пенсионного фонда перечислены условия для получения других прибавок и компенсационных выплат.