Оглашены результаты обыска в квартире доцента-убийцы Соколова

В ходе судебного заседания по делу историка Олега Соколова была восстановлена обстановка в его квартире сразу после убийства Анастасии Ещенко.

В трехкомнатной квартире на набережной Мойки были обнаружены обмотанный изолентой пакет с человеческой головой, спрятанный в шкафу обрез ТО-1701 (Тульский Оруженый завод), гильза 5,6 мм, десять коробок с патронами по 50 штук в каждой, пила, топор, а также принадлежавшие убитой вещи: документы (студенческий билет и удостоверение аспиранта) и украшения, которые находились в мусорном ведре. На украшениях были найдены следы крови.

Бывший доцент СПБГУ Олег Соколов обвиняется в убийстве и незаконном хранении оружия. По версии следствия, в ноябре 2019 года Соколов из ревности убил свою сожительницу, аспирантку СПбГУ, с помощью обреза, расчленил тело погибшей и попытался утопить останки в Мойке, в ходе чего был задержан полицией.