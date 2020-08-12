Беглов поел шарлотку с инвалидами и пообещал детскую площадку родителям на Богатырском

Сегодняшнее утро губернатора Санкт-Петербурга началось с посещения

«Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Приморского района». Глава города пообщался с выпускником центра Иваном Ермолаевым и узнал, как проходит обучение навыкам самостоятельной жизни. Сотрудники рассказали о значении материальной независимости и интеграции в общество для благополучного восстановления социального статуса людей с ограниченными возможностями, а воспитанники центра угостили губернатора шарлоткой.

После Беглов встретился с жителями Приморского района, которые обратились с просьбой построить новую детскую площадку у дома 48 по Богатырскому проспекту. Губернатор сказал, что сотрудники городского управления изучат чертежи подземного паркинга, над которым находится двор, а после, если все будет в порядке, включат проект в план строительства спортивной и игровой площадок.