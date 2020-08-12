Эксперты Авито назвали самую высокооплачиваемую профессию в Петербурге

Согласно данным исследований аналитиков компании Авито, первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых массовых профессий Петербурга занимают замерщики. По статистике, их заработная плата увеличилась на 65% за последние 6 лет и сейчас составляет 82 тысячи 800 рублей. Серебро и бронзу получили массажисты со средним окладом более 73 тысяч рублей и крановщики, зарплата которых насчитывает 68 тысяч.

Если же смотреть ситуацию по стране, верхнее место в топе занимают барберы и стоматологи с окладом 67 и 60 тысяч рублей. На третьем месте — все те же замерщики, которые работают в строительных и мебельных компаниях. Средняя зарплата замерщиков в регионах — от 50 до 60 тысяч рублей.

В топ-5 специалистов с самыми большими зарплатами в России, также вошли прорабы и машинисты экскаватора.