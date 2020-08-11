Урожайный июль: петербурженки чаще выходили замуж и рожали

Жительницы Санкт-Петербурга ударными темпами восстанавливают демографию страны. В июле было зарегистрировано 5 тысяч 888 младенцев.

По статистике Комитета по делам записи актов гражданского состояния, выросло и число свадеб: в прошлом месяце 5 тысяч 68 пар расписались официально, что превысило количество майских бракосочетаний в пять раз.

Число разводов же уменьшилось — в этом году в Петербурге на 310 разведенных пар меньше, чем в предыдущем. Помимо этого, в июле уменьшилось количество выданных свидетельств о смерти — 5827, в то время как еще в июне было зафиксировано 7106 ушедших из жизни горожан.