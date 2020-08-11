Михаил Ефремов госпитализирован из здания суда

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в ДТП со смертельным исходом, находится в реанимации Боткинской больницы в Москве.

11 августа должно было состояться заседание суда по делу Ефремова, однако оно не было окончено в связи с ухудшившимся состоянием подсудимого.

Актер был госпитализирован из-за резко ухудшившегося состояния здоровья. В суд Ефремова буквально пришлось заносить на руках, поскольку он сильно хромал и не мог идти самостоятельно. После Ефремов жаловался на боли в сердце, ухудшение зрения. В конце концов судья вызвал скорую, которая приняла решение о госпитализации подсудимого.

Состояние актера оценивается как тяжелое. По последней информации, заседание суда перенесено на завтра, 12 августа, на 10:00.