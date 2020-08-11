Дистанционное обучение: собираем портфель юного петербуржца

Из-за вероятности продления формата удаленной учебы многие родители приобретают девайсы для онлайн-обучения: ноутбуки, планшеты и прочие гаджеты. Стандартный набор, куда входит ранец, пенал, школьная и спортивная формы, в среднем обходился петербуржцам в 3 180 рублей. За год цены возросли и сейчас базовый комплект будет стоить около 3 340 рублей — на 2 % дороже.



Что касается, «продвинутого» комплекта с компьютерным креслом и ноутбуком, — в целом по стране его стоимость составляет более 20 тысяч рублей. Несмотря на рост цен, ноутбуки стали востребованнее на 55%, а кресла на целых 73%. Пандемия ускорила цифровизацию жителей и, по словам Павла Комарова, руководителя макрокатегории «Бытовая техника и электроника» Авито, — «в 2020 году ноутбук стал обязательным гаджетом для каждой семьи».

Согласно исследованиям, дороже всего сборы в школу обойдутся родителям из Казани: более 32 тысяч рублей за полный комплект для онлайн- и офлайн обучения. За ними следует Нижний Новгород и Москва: 26 и 24 тысячи рублей. Выгоднее всего готовиться к новому учебному году в Тольятти, Ульяновске и Саратове — стоимость полного набора составляет от 16 до 17 600 тысяч рублей.