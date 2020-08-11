В Невском районе Петербурга ввели в эксплуатацию новую школу

Новая школа в Невском районе Санкт-Петербурга введена в эксплуатацию 11 августа в рамках Адресной инвестиционной программы комитета по строительству.

В четырехэтажной школе есть все необходимое для обучения оборудование. Здание содержит учебные помещения, спортивные залы, плавательные бассейны, столовую, библиотеку и помещения для внеклассных занятий. На базе школы сформируют единую образовательную систему «Школа современных технологий», интегрирующую основное и дополнительное образование.

В этом году в новую школу будут набраны пять первых классов. На данный момент в школу зачислено 657 детей, 12 из них – в первый класс для детей с ограниченными возможностями здоровья.