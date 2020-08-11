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Жильцов дома Агафонова тревожит капитальный ремонт

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Жильцы дома №59 по Каменноостровскому проспекту недовольны проектом капитального ремонта трех коммунальных квартир.

В Петербурге жители старинного доходного дома в стиле модерн выразили опасения по поводу грядущего ремонта. Заказчик проекта - Фонд капрменонта, подрядчик – ООО «Прометей». В доме планируется капитальный ремонт квартир № 20, 22 и 28 по программе капремонта аварийных конструкций. При этом в проект изначально была включена, а затем исключена квартира № 26. Данная квартира несколько раз признавалась аварийной, но в 2017 году этот статус был снят. Несмотря на несколько серьезных протечек, ремонт в квартире проведен так и не был. Также в проект не включена квартира 24.

Ряд собственников уже покинул жилье. Жильцам аварийных квартир будет предоставлен маневренный фонд. При этом остается неясным, как во время ремонта будет обеспечена безопасность жильцов квартир 26 и 24.

Однако и с ремонтируемыми квартирами все не так гладко. Согласно проекту, в ходе ремонта будут уничтожены лепнина, исторические печки и дубовый паркет.

Доходный дом И.Д. Агафонова был построен в 1908 году в стиле модерн. В 2001 году был включен в «Список вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность».

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