  • 11 Август 2020
USD 12.08.2020 73.1522 -0.6228
USD ММВБ 20:25 72.9196  
EUR 12.08.2020 85.9246 -0.9012
EUR ММВБ 20:25 85.7827  
Нефть($) 11.08.2020 45.12 +0.22
Нефть(p) 11.08.2020 3300.63 -11.87

Работа из дома: как всегда оставаться на удаленке

Автор:


© Фото: iStock

Темы дня

В целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции работодатели могут перевести сотрудников на дистанционный формат работы, даже если это не предусмотрено трудовым договором.

«Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает 2 млн человек, то есть с 1 апреля выросло почти в 30 раз», — сообщал ранее в ходе совещания по ситуации на рынке труда премьер-министр Михаил Мишустин. Он также выразил пожелание активнее применять новые методы в сфере трудоустройства, подразумевая, в частности, поддержку удаленной формы занятости.

Минтруда сообщило, что «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы сотрудников, для которых существуют такие технические возможности».
Для перевода работника со стандартным трудовым договором на удаленку теперь нужен лишь соответствующий приказ. В приказе необходимо описать условия работы, в частности, время начала и окончания, продолжительность рабочего дня.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    31.07.20
    Мария Фурсова: Салон красоты Chisla – самый успешный проект в Санкт-Петербурге
    30.07.20
    Самые ожидаемые события 2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге
    25.07.20
    Можно ли получить отсрочку по банковским кредитам по причине коронавируса?
    24.07.20
    Косметологическое оборудование: что выбрать для домашнего и профессионального ухода за лицом?
    23.07.20
    «Золотой мяч» отменён впервые в истории
    22.07.20
    Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете ставок на зрелищно-развлекательные мероприятия
    21.07.20
    Число заболевших коронавирусом хоккеистов «Авангарда» увеличилось до 18 человек
    21.07.20
    Артём Дзюба в этом сезоне чаще всех попадал в офсайды

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram