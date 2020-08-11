Работа из дома: как всегда оставаться на удаленке

«Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает 2 млн человек, то есть с 1 апреля выросло почти в 30 раз», — сообщал ранее в ходе совещания по ситуации на рынке труда премьер-министр Михаил Мишустин. Он также выразил пожелание активнее применять новые методы в сфере трудоустройства, подразумевая, в частности, поддержку удаленной формы занятости.

Минтруда сообщило, что «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы сотрудников, для которых существуют такие технические возможности».

Для перевода работника со стандартным трудовым договором на удаленку теперь нужен лишь соответствующий приказ. В приказе необходимо описать условия работы, в частности, время начала и окончания, продолжительность рабочего дня.