Увеличение пособий: Минтруда планирует повышение выплат

Пособие на детей трех-семи лет назначается семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума в регионе. По данным Минтруда, сейчас средства положены более чем 2 млн детей.

На сегодняшний день пособие составляет половину прожиточного минимума, что в ряде случаев недостаточно для выведения дохода из-за черты бедности. В связи с этим министерство «считает целесообразной возможность дифференциации размеров пособия в 2021 году», однако точные суммы пока не оглашаются.

Ранее в послании федеральному собранию президент России Владимир Путин также заявил, что в случае, если какие-то семьи не доходят до прожиточного минимума, получая стандартное пособие, со следующего года им будет назначена повышенная выплата, соответствующая полному прожиточному минимуму. В среднем ПМ составляет 11 тысяч рублей на ребенка в месяц.