Василия Ланового похоронили в стеклянном гробу

Народный артист СССР Василий Лановой похоронен на Новодевичьем кладбище 1 февраля. Как пишет ТАСС, гражданская панихида прошла в Театре им. Евгения Вахтангова, где служил артист.

Попрощаться с актером пришли около 2 тыс. человек, среди которых было много коллег Ланового, общественных деятелей и политиков.

Народная артистка РФ Юлия Рутберг, говоря об актере, сказала, что ушел последний романтик русского театра.

Как писал Санкт-Петербург.ру, Лановой попал в больницу в начале января с коронавирусом. В двадцатых числах врачи были готовы выписать его, но затем состояние актера ухудшилось, его перевели в реанимацию. Ланового не стало 28 января. Актеру было 87 лет.