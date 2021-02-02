Экс-министр сельского хозяйства России Назарчук скончался

Александр Назарчук, в разные годы бывший председателем Алтайского краевого Совета народных депутатов и министром сельского хозяйства РФ, скончался в своем доме в Алтайском крае. Об этом сообщили "Интерфаксу" в правительстве края.

Ему был 81 год.

По предварительным данным, причиной гибели Назарчука могло стать отравление угарным газом. Точную причину смерти назвать пока не смогли.

Следствие уже начало доследственную по факту гибели экс-министра.

Напомним, что Назарчук был министром с/х в 90-е годы.